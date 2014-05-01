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السياحة ونقاء ينسقان الجهود لتطهير مرافق الإيواء من التدخين

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السياحة ونقاء ينسقان الجهود لتطهير مرافق الإيواء من التدخين السياحة ونقاء ينسقان الجهود لتطهير مرافق الإيواء من التدخين
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لقاء السياحة ونقاء

الرياض - محمد الحيدر

    بحثت الهيئة العامة للسياحة والآثار مع الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين "نقاء" تعزيز الشراكة من اجل توفير بيئات خالية من التدخين بمرافق الايواء السياحي في مختلف مناطق المملكة من خلال زيادة التوعية واقامة الفعاليات والانشطة للتعريف بأضرار التدخين خصوصا التدخين القسري واستقبل نائب رئيس الهيئة للمساندة الدكتور عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ وفد الجمعية برئاسة المدير العام التنفيذي محمد بن سليمان المعيوف وتم الاتفاق على تنفيذ فعالية توعوية بالهيئة تشتمل على معرض وعيادة متنقلة بمقر الهيئة وفعالية اخرى بمتحف الملك عبدالعزيز خلال الفترة من 22 24/6/1435ه. وشدد الطرفان على اهمية تفعيل الشراكة الاستراتيجية الموقعة بينهما، كما اتفق الجانبان على ضرورة التنسيق على آليات منع التدخين في دور الإيواء السياحي في جميع انحاء المملكة. وفي هذا الصدد تم الاتفاق على اقامة ورشة عمل خلال اليوم العالمي للامتناع عن التدخين يوم 13 مايو بحيث يكون للهيئة دور فعال في هذا اليوم. واشاد مدير عام "نقاء" سليمان المعيوف بتعميم الهيئة العامة للسياحة والآثار لمشغلي الأنشطة السياحية ومنها مرافق الإيواء السياحي، الفنادق والوحدات السكنية المفروشة وما يتبعها، بمنع التدخين داخل هذه المرافق، إضافة إلى التأكيد على إدارات المنشآت السياحية بتوجيه كافة العاملين لديها بعدم التدخين في منشآتهم السياحية، وإصدار مخالفات للمنشآت التي لا تتقيد بهذا التعميم مؤكدا ان هذا التوجه يعزز نجاح السياحة الداخلية ويزيد من اقبال السياح السعوديين على الوجهات الداخلية. ونوه المعيوف بدعم الامير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار لجهود مكافحة التدخين بشكل عام و"نقاء" بشكل خاص متمنيا تنامى الشراكة بين الطرفين ودعا المعيوف الجهات الحكومية الى اتخاذ خطوات مماثلة لما اتخذته الهيئة العامة للسياحة والآثار.

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