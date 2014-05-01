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حملة أمنية تطيح بعدد كبير من المطلوبين والمخالفين بالزلفي والغاط

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حملة أمنية تطيح بعدد كبير من المطلوبين والمخالفين بالزلفي والغاط حملة أمنية تطيح بعدد كبير من المطلوبين والمخالفين بالزلفي والغاط

    ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على عدد من المطلوبين في قضايا جنائية لعدد من مراكز الشرط وأعداد كبيرة من مخالفي نظام العمل والإقامة بمحافظتي الزلفي والغاط. وجاءت عملية القبض على المخالفين في حملة أمنية قادتها دوريات أمن المحافظات بشرطة الرياض.

وقامت إدارة دوريات أمن المحافظات بحملة أمنية واسعة في الزلفي والغاط، مكونة من ضباط قياديين وصف ضابط، تحت إشراف مباشر من مدير شرطة منطقة الرياض اللواء سعود الهلال.

واستخدمت خلال العملية لأول مرة التقنية الحديثة في النقل المباشر لغرفة العمليات بمدينة الرياض، للمتابعة الحية لتنفيذ الحملة الأمنية من جميع محاور المحافظات لسبر العمليات الميدانية وتوجيهها، وكيفية إنفاذها بالشكل الصحيح، وفق الخطط والدراسات الإستراتيجية.

وركزت الحملة على ضبط المخالفين لنظام الإقامة والمخالفات الجنائية والمشبوهين والنظام العام وكللت بالنجاح، وتم تسليم المقبوض عليهم لمراكز الشرط التابعة للمحافظات.

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