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رئيس الهيئة الملكية يكرم الطلاب المتميزين بمدارس وكليات ينبع الصناعية

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رئيس الهيئة الملكية يكرم الطلاب المتميزين بمدارس وكليات ينبع الصناعية رئيس الهيئة الملكية يكرم الطلاب المتميزين بمدارس وكليات ينبع الصناعية

    رفع صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، شكره وامتناه للقيادة على ما تقدمه من دعم ورعاية للطلاب المتميزين في أرجاء المملكة، داعياً طلاب المدارس والكليات التابعة للهيئة الملكية إلى بذل ما في وسعهم لنيل أعلى الدرجات وتحقيق ارفع الإنجازات التي تمكنهم من رفع راية التوحيد عالية في المحافل الإقليمية والدولية.

وقال الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان لدى تكريمه الطلاب المتميزين في مدارس وكليات الهيئة الملكية في مدينة ينبع الصناعية الذين حققوا مراكز متقدمة في المنافسات الإقليمية والعالمية: "إن التميز شعار الهيئة الملكية منذ تأسيسها، وذلك انعكس على جميع خريجي مدارس وكليات مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، فكما تميز الآباء في الماضي تميز الأبناء اليوم"، مؤكداً أهمية الاستمرار في تقديم الخدمات المتكاملة للقاطنين في مدنها ومن ضمنها التعليم بشقيه العام والأكاديمي الذي توليه الهيئة الملكية الكثير من الاهتمام، كونه أحد العوامل الرئيسة للنهوض بالمجتمعات.

وقال الدكتور علاء بن عبدالله نصيف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع: "إن توجيهات رئيس الهيئة المتمثلة بالاهتمام بالطلاب والمنظومة التعليمية ككل، أسهمت في صنع جيل منافس قادر على خدمة دينه وتمثيل وطنه في المحافل العلمية والتنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي"، مؤكداً أن الاهتمام والرعاية التي توليها الهيئة الملكية للتعليم جعل من مدراسها انموذجا يحتذى على مستوى الوطن.

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