الصريصري: وزارة النقل سابقت الزمن للانتهاء من تنفيذ 72كلم من شبكة الطرق لخدمة مدينة الملك عبدالله الرياضية

أكد وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري أن افتتاح مدينة الملك عبدالله الرياضية التي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتنفيذها على أفضل المواصفات العالمية مدينة رياضية نموذجية وتُعتبر بحق من أرقى المدن الرياضية في العالم وأضاف قائلاً: إن وزارة النقل كانت تسابق الزمن للانتهاء من تنفيذ شبكة الطرق التي تخدم الحركة من المدينة الرياضية وإليها لتأمين وصول آمن وخروج سليم وقت المباريات لتربطها بشبكة الطرق الرئيسية حولها مثل طريق الحرمين وطريق المدينة المنورة وطريق عسفان.

وأردف قائلاً بأن شبكة الطرق التي نفذتها الوزارة حول المدينة الرياضية لا تقتصر على خدمة المدينة الرياضية فحسب بل تخدم أيضاً وبفعالية الكيانات الرئيسية الموجودة حالياً بالمنطقة أو تلك التي ستُنشأ مستقبلاً مثل مركز الأمير سلطان الحضاري ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومشروعات الإسكان المستقبلية ومنها مشروع الإسكان الخاص بمؤسسة التقاعد والتوسعات الشمالية لمطار الملك عبدالعزيز الدولي وصالة الحجاج وربطهما بطريقي الحرمين والمدينة المنورة.

ولفت الوزير الصريصري إلى أن هذا المشروع يعتبر جزءاً من منظومة تطوير شبكة الطرق الحالية في كافة أنحاء المملكة ويمثل الانتهاء من تنفيذ شبكة الطرق لخدمة المدينة الرياضية بالتزامن مع انتهاء أعمال الإنشاءات بالمدينة الرياضية وفقاً للتوجيه السامي الكريم بهذا الخصوص تحدياً كبيراً لوزارة النقل لضخامة حجم العمل وقصر مدة التنفيذ التي تقلصت من (30) شهراً في الظروف العادية إلى (6) أشهر فقط. ويشتمل العمل الذي نُفذ من الطرق والتقاطعات الرئيسية حرة الحركة والجسور كما تتضمن الشبكة إنشاء طرق بطول إجمالي (72) كلم وخمسة تقاطعات رئيسية حرة هي تقاطع أبحر وتقاطع صالة الحجاج وتقاطع الصالة الشمالية على طريق المدينة المنورة اللَّذين يخدمان التوسعات الشمالية لمطار الملك عبدالعزيز الدولي وتقاطع مدينة الملك عبدالله الرياضية على طريق الحرمين وتقاطع عسفان، وتضمَّن العمل إنشاء ثمانية عشر جسراً خرسانياً بمواقع التقاطعات بالإضافة إلى أربعة جسور على الأودية التي تعبر المنطقة. وأضاف الصريصري بأن وزارة النقل ومسؤوليها لم تألو على كافة المستويات جهداً أو تدخر وسعاً في سبيل تذليل الصعوبات التي واجهت المشروع وكانت تقوم بمتابعة شبه يومية مع استشاري المشروع والمقاولين للوقوف على تقدم العمل ومستوى جودة الأعمال التي تُنفذ وإجراء الإتصالات المستمرة مع كافة الجهات التي تعترض خدماتها لنطاق عمل المشروع لترحيلها وقامت الوزارة بجهدٍ كبيرٍ لحصر الأملاك التي تقع ضمن حرم المشروع.

وختم وزير النقل كلمته بالشكر والتقدير لجميع المسؤولين الذي كان لدعمهم الأثر الفاعل لتسهيل شبكة الطرق التي تخدم المدينة وبالخصوص صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة ومعالي رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبدالعزيز التويجري ووزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.