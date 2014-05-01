أخبار عاجلة

الأخبار - نائب وزير المالية للسياسات الضريبية : الضرائب هي العمود الفقري لإيرادات الدولة -
الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين -
تعرف على مواعيد مقابلة المتقدمين لمسابقة عمال الأوقاف -
التعليم تعلن تعليمات رئاسة الوزراء بشأن امتحانات الثانوية العامة -
الرقابة الإدارية تكشف استعمال العنف بين أطفال إحدى دور الأيتام بالأقصر - صور -
انفراد إهدار شركة «المترو» لقطار مكيف -
بالصور- لحظة رومانسية على حلبة مصارعة بطلها "جون سينا" وصديقته -
الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا -
بالمستندات.. دفاع المتهم بسرقة "الشيكولاتة" يقدم 5 دفوع قانونية لبراءة موكله -
مصدر أمني: ضبط موظف بوحدة مرور منشأة ناصر تعمده تعطيل التراخيص للحصول على رشوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الحكومة المغربية تقرر رفع الحد الأدني للأجر في القطاع العام والخاص بالبلاد

Google+ Print
الحكومة المغربية تقرر رفع الحد الأدني للأجر في القطاع العام والخاص بالبلاد الحكومة المغربية تقرر رفع الحد الأدني للأجر في القطاع العام والخاص بالبلاد

علم المغرب

أعلن رئيس في المغرب عبد الإله بنكيران حزمة من القرارات من بينها رفع الحد الأدنى للأجر في القطاع العام، وذلك عشية المظاهرات التي دعت إليها النقابات بمناسبة عيد العمال.

وذكرت قناة “سكاي نيوز عربية” الفضائية الليلة، أن القرارات شملت رفع الحد الأدنى للأجر في أسلاك الوظيفة العمومية إلى 3 آلاف درهم بعد أن كان لا يتجاوز 2100 درهم، وزيادة رواتب القطاع الخاص بنسبة 5 بالمائة في 2014 و5 بالمائة السنة المقبلة.

وتأتي هذه القرارات في وقت تستعد النقابات العمالية الكبرى للاحتفال بعيد العمال في الأول من مايو، عبر تنظيم مظاهرات تحت شعار “ضد الغلاء” احتجاجا على “الفقر والتجويع والفساد والاستبداد”.

ورفع تلك الشعارات “الاتحاد العام للشغالين”، المركزية النقابية التابعة لحزب الاستقلال المعارض، الذي ينوي حشد أنصاره للمشاركة في تظاهرة، غد الخميس، في العاصمة الرباط.
> ومن المقرر أن تخرج مسيرات نقابية أخرى من تنظيم نقابات “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” و”الفدرالية الديمقراطية للشغل” و”الاتحاد المغربي للشغل”.

وهذه النقابات كانت قد خرجت في مسيرة قبل أسبوعين في الدار البيضاء، منددة بفشل سلسلة الحوار الاجتماعي التي تجمعهم بالحكومة ورجال الأعمال.

وحملت النقابات الثلاث الحكومة مسؤولية عدم تطبيق بنود الحوار الاجتماعي، واتهمتها بعدم الجدية في التعاطي مع مطالب العمال.

وفي الرباط، من المقرر أيضا أن تخرج مسيرة لـ”نقابة الديمقراطية للشغل” تحمل نفس المطالب التي رفعتها في مظاهرة الأسبوع الماضي.

ولم تعلن النقابة المقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم عن نيبتها للخروج للشارع. بيد أنها دعت في بيان لها “الشغيلة المغربية إلى أداء واجبها في الأمانة والإخلاص والجودة في العمل”.
> أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا

الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا

الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل

الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل

الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا