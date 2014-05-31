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أبوالفضل مهنئا العمال في عيدهم: حان الوقت للعمل الجاد وقف المهزلة ورفع الصوت عاليا

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أبوالفضل مهنئا العمال في عيدهم: حان الوقت للعمل الجاد وقف المهزلة ورفع الصوت عاليا أبوالفضل مهنئا العمال في عيدهم: حان الوقت للعمل الجاد وقف المهزلة ورفع الصوت عاليا

وجه الأمين العام لحزب نصر بلادى الكاتب السياسى محمد أبوالفضل  تحية إلى العمال في عيدهم، وقال: "في مثل هذا اليوم يحتفل عمال العالم بعيدهم، ولا يسعنا إلا أن نتذكر ما خاضوه من نضالات واسعة لتحقيق مطالبهم وتحسين ظروف عملهم، لاسيما الحق في الضمان الإجتماعي والصحي والتقاعد والتعليم، فالعمال هم الطبقة المُنتجة في مجتمعنا وواجب علينا الإحتفال معهم بعيدهم".
اضاف: "للأسف، يحتفل عمال بعيدهم في هذا العام محاصرين بغلاء الأسعار وفساد الغذاء وأنقطاع الكهرباء وغياب الأمن والأمان وتفشي أعمال اللصوصية وسموم التلوث البيئي ورائحة صفقات فساد هنا وهناك وإرتفاع أسعارالبنزين والغاز والكهرباء والمياة
وتابع: "ونجاح هذه الوحيد هو خلق معارك جانبية بين مكوناتها،أملا منها بإلهاء الشعب المصرى وإغداقه بالوعود الوهمية. وها هي الحكومة اليوم تهول تارة لخطورة الوضع الأمني وتغيب طورا عن دفع الرواتب وهي تعمد إلى زيادة تقنين الكهرباء في فصل الصيف، أما أعضاء هذه الحكومة غير المبالين بهموم المواطنين، فنراهم منشغلين بإستغلال مناصبهم لتحسين وضعهم وبالإستفادة المالية عبر الصفقات وسرقة المال العام".
وختم: "فيا عمال مصر، لقد حان الوقت لوقف هذه المهزلة ورفع الصوت عاليا، لإنه ليس هناك شيء أصعب من العمل ليل نهار، من دون التمكن من تأمين لقمة عيشٍ كريمة بوجود حكومة كلها لا للوطن وكلها لا للعمل".

 

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