بالفيديو .. حارس تشيلسي المعار لأتليتكو ' عامل أساسي ' في الوصول للنهائي

تألق ثيبوا كورتوا حارس مرمى أتليتكو مدريد أمام تشيلسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ونجح في حماية مرماه من عدة أهداف محققة، وبات عامل أساسي في وصول الروخيبلانكوس للنهائي بحسب ما صرح به جوزيه مورينيو.

كورتوا البلجيكي -21 عاما- انضم إلى تشيلسي في صيف 2011 قبل أن يتم إعارته إلى أتليتكو في نفس الفترة.

وتنتهي إعارة كورتوا في الصيف المقبل، ويرغب تشيلسي في استعادته ليدعم بتر تشك حارس تشيلسي الأساسي.

وتألق كورتوا في أكثر من فرصة أمام تشيلسي وحرم فريقه الأصلي من هز شباكه بعد هدف فرناندو توريس الأول، وصعد الفريق الإسباني بثلاثية مقابل هدف.

شاهد الفرص التي تصدى لها