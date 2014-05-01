بيل يدعم كارديف في تنظيم يورو 2020

(إفي): أعلن الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد الإسباني اليوم دعمه لملعب الألفية بمدينة كارديف الويلزية في مساعيها لاستضافة منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، التي تقام في أكثر من مدينة أوروبية احتفالا بمرور 60 عاما على انطلاقها.

وقال بيل إن المدينة "تعرض على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) ملعبا رائعا، وبالطبع حسن الضيافة التي يشتهر بها الويلزيون".

وأوضح "سبب آخر لدعمي هو أن كرة القدم في ويلز تتطلع للاستفادة بإرث استضافة يورو 2020. إنها فكرة كبيرة ستساعد على تخصيص موارد اضافية لصالح كرة القدم بعد انتهاء البطولة".

كما أبدى سعادته بأن تتخذ ويلز من القلب الذي يحتفل به دوما بالأهداف التي يسجلها شعارا لملف ترشيحها، مشيرا "إنه أمر هام للغاية بالنسبة لي، وأنا سعيد باستخدام طريقة احتفالي في هذه الحملة".