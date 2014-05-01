أخبار عاجلة

الأخبار - نائب وزير المالية للسياسات الضريبية : الضرائب هي العمود الفقري لإيرادات الدولة -
الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين -
تعرف على مواعيد مقابلة المتقدمين لمسابقة عمال الأوقاف -
التعليم تعلن تعليمات رئاسة الوزراء بشأن امتحانات الثانوية العامة -
الرقابة الإدارية تكشف استعمال العنف بين أطفال إحدى دور الأيتام بالأقصر - صور -
انفراد إهدار شركة «المترو» لقطار مكيف -
بالصور- لحظة رومانسية على حلبة مصارعة بطلها "جون سينا" وصديقته -
الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا -
بالمستندات.. دفاع المتهم بسرقة "الشيكولاتة" يقدم 5 دفوع قانونية لبراءة موكله -
مصدر أمني: ضبط موظف بوحدة مرور منشأة ناصر تعمده تعطيل التراخيص للحصول على رشوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بيل يدعم كارديف في تنظيم يورو 2020

Google+ Print
بيل يدعم كارديف في تنظيم يورو 2020 بيل يدعم كارديف في تنظيم يورو 2020

(إفي): أعلن الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد الإسباني اليوم دعمه لملعب الألفية بمدينة كارديف الويلزية في مساعيها لاستضافة منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، التي تقام في أكثر من مدينة أوروبية احتفالا بمرور 60 عاما على انطلاقها.

وقال بيل إن المدينة "تعرض على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) ملعبا رائعا، وبالطبع حسن الضيافة التي يشتهر بها الويلزيون".

وأوضح "سبب آخر لدعمي هو أن كرة القدم في ويلز تتطلع للاستفادة بإرث استضافة يورو 2020. إنها فكرة كبيرة ستساعد على تخصيص موارد اضافية لصالح كرة القدم بعد انتهاء البطولة".

كما أبدى سعادته بأن تتخذ ويلز من القلب الذي يحتفل به دوما بالأهداف التي يسجلها شعارا لملف ترشيحها، مشيرا "إنه أمر هام للغاية بالنسبة لي، وأنا سعيد باستخدام طريقة احتفالي في هذه الحملة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع