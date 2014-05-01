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انتقادات لأحد لاعبي فريق برشلونة الرديف لاحتفاله بهدف لراموس بدوري الأبطال

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انتقادات لأحد لاعبي فريق برشلونة الرديف لاحتفاله بهدف لراموس بدوري الأبطال انتقادات لأحد لاعبي فريق برشلونة الرديف لاحتفاله بهدف لراموس بدوري الأبطال

(إفي): احتفل ماكي فرانك باجناك، مدافع فريق برشلونة الرديف بأحد الهدفين اللذين سجلهما مدافع ريال مدريد، سيرخيو راموس في مرمى بايرن ميونخ الألماني أمس بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكتب باجناك، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، "رامووووس!! يتوهج" بعد أحد الهدفين اللذين سجلهما راموس برأسه في مرمى البايرن، ما أثار جدلا كبيرا بين متابعي حسابه.

فقد واجه باجناك انتقادات واسعة من جانب متابعيه، حيث كتب أحدهم "فلتمسح هذا"، و"ارحل إلى الريال"، و"اخرج من البرسا".

في المقابل، خرج بعض متابعيه دفاعا عنه، حيث قال بعضهم "من أهانك لابد وأنه من رجال الكهوف"، و"أحسنت قولا! كونك لاعبا في البرسا لا يمنعك من الفرح بتأهل فريق إسباني للنهائي".

وتأهل ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على بايرن ميونخ في إياب نصف النهائي بأربعة أهداف دون رد.

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