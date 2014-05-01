ماريانو راخوي: الكرة الإسبانية ستفوز في لشبونة

مدريد، (إفي): هنأ رئيس الحكومة الإسباني ماريانو راخوي اليوم "أسرة" أتلتيكو مدريد الإسباني على التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، بعد التغلب على تشيلسي الإنجليزي في إياب نصف النهائي بثلاثة أهداف مقابل واحد.

وقال راخوي، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، "تهانينا لأسرة أتلتيكو مدريد. في لشبونة ستفوز الكرة الإسبانية".

وكان ريال مدريد قد حسم بطاقة التأهل لنهائي البطولة مساء السبت، بعد تغلبه على بايرن ميونخ الألماني في مباراة الإياب بأربعة أهداف دون رد، ليواجه أتلتيكو مدريد، الذي بلغ هذا الدور للمرة الأولى منذ 40 عاما.