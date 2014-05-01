أمن الدقهلية يلقي القبض على 5 طلاب بينهم فتاة فى أحداث حرق سيارة الشرطة أمام جامعه المنصورة

أعلنت مديرية أمن الدقهلية فى بيان لها عن القبض على خمسة طلاب من المتورطين فى حرق سيارة الشرطة بالجامعه امس الاول بينهم فتاة .

تلقى اللواء حسن عبد الحى مدير أمن الدقهلية أخطارا من العميد السعيد عمارة بشأن تجمع مايقرب من [ 150 ] من طلبة جامعة المنصوره “من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابيه” داخل الحرم الجامعى مرددين هتافات مندده بالجيش والشرطه والنظام الحالى وإشعال الشماريخ والألعاب الناريه – وخروجهم من الباب الرئيسى، وتعطيل حركة المرور بشارع الجمهوريه وإشعال النيران بإطار كاوتشوك وإرهاب الماره بالطريق .

وإنتقال القوات المعينه لملاحظة الحاله بمحيط الجامعه والتصدى لهم بإطلاق بعض الغازات المسيله للدموع – وإخماد النيران وتفريقهم إلى داخل الحرم الجامعى – وقيام بعض الطلبه

> مثيرى الشغب بإلقاء زجاجات المولوتوف من داخل أسوار الجامعه على القوات مما نتج عنه تلفيات بسيارة شرطه] وإصابة كلاً من المجند محمد السيد إبراهيم بكدمه بالصدرو المجند محمد مصطفى عبدالستار بإشتباه كسر بالفقرات القطنيه من – ونقلهما إلى مستشفى المنصوره الدولى لتقلى العلاج اللازم وتمكن القوات من ضبط كل من :” أحمد عادل إبراهيم الطويل 19سنة طالب بكلية الهندسه – جامعة المنصوره – حسام حامد السيد أبوعلى 19سنة طالب بكلية الهندسه ” ويقيمان توريل – قسم ثان المنصوره و مجدى السيد محمد الشربينى 20سنة طالب بكلية الهندسه – جامعة الأسكندريه ومقيم بناحية ميت طريف – مركز دكرنس و حسام عبدالمنعم عبدالمطلب 19سنة طالب بكلية الهندسه – جامعة المنصوره ومقيم بناحية بشبيش – مركز المحله الكبرى – الغربيه ، وتسنيم عبدالحكيم مصطفى 23سنة حاصله على بكالوريوس تجاره ومقيمه بندر طلخا .

وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإشتراكهم بالتظاهر مع آخرين وإشعال النيران بسيارة الشرطه وإحداث إصابة المجندين