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وزير النفط الليبي المكلف يبحث مع سفير الصين سبل دعم علاقات التعاون الثنائي

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وزير النفط الليبي المكلف يبحث مع سفير الصين سبل دعم علاقات التعاون الثنائي وزير النفط الليبي المكلف يبحث مع سفير الصين سبل دعم علاقات التعاون الثنائي

بحث وكيل وزارة النفط والغاز الليبي المكلف بتسيير الوزارة عمر الشكماك ، اليوم الأربعاء، مع سفير الصين لدى ليبيا “لي زيي خو، سبل تقوية العلاقات بين البلدين الصديقين في مجال صناعة النفط والغاز، والصناعات المصاحبة.

وأثنى السفير خلال اللقاء على العلاقات التاريخية بين الشعبين الصديقين مؤكداً على أن الغرض من هذه الزيارة تقوية التعاون القائم بين البلدين .

وأبدى السفير رغبة شركات بلاده في المشاركة والمساهمة في تطوير قطاع النفط والغاز الليبي، والحصول على قطع استكشافية جديدة، وإنشاء مصافي التكرير والمشروعات البتروكيماوية.

وأشاد وزير النفط والغاز المكلف بالعاقات المتميزة بين البلدين الصديقين ودور السفير في تطوير هذا التعاون ، وما إتقانه للغة العربية الفصحى إلا دليل على اهتمام الصين بالبلدان العربية ، متمنياً له دوام الصحة والعافية والإقامة طيبة في ليبيا.

وأضاف الشكماك أن المجال مفتوح أمام الجميع للمساهمة في تطوير قطاع النفط والغاز في ليبيا، أما بالنسبة للجولات الاستكشافية عند الاعلان عنها مفتوح أمام الجميع وسيتم التعامل معها بكل الشفافية .
> أ ش أ

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