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اتحاد العمال: الأوضاع العمالية ستشهد استقراراً بعد انتخاب رئيس

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اتحاد العمال: الأوضاع العمالية ستشهد استقراراً بعد انتخاب رئيس اتحاد العمال: الأوضاع العمالية ستشهد استقراراً بعد انتخاب رئيس

قال جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال ، إن العمال يمثلون الغالبية العظمى من الشعب المصرى، فهم يمثلون 70٪ من الشعب والتنظيم العمالى يضم 6 ملايين عامل، وهناك من يحاول استغلالهم والزج بهم فى الكثير من الأغراض السياسية من بعض القوى السياسية، ولكن العمال أثبتوا أنهم على وعى كامل بالمخاطر التى تحيط بالبلاد، ولم يستجيبوا لهذه الدعوات التحريضية، معرباً عن تفاؤله بأن المرحلة المقبلة ستشهد استقراراً فى الأوضاع العمالية، بعد استكمال مراحل خارطة الطريق وانتخاب رئيس جديد.

وأضاف المراغى، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الأربعاء، أن مشكلات العمال كثيرة جداً، وعلى رأسها تلك المتعلقة بالعملية الإنتاجية التى تحتاج إلى ضخ استثمارات جديدة، لتحديث المصانع وتوفير الخامات للتشغيل، وهو أمر مطلوب بشكل عاجل، خاصة فى قطاع الغزل والنسيج الذى تم إهماله فى الـ25 سنة الماضية، بالإضافة إلى أن كل العمالة المصرية تعانى من تدنى الأجور وعدم تكافؤها مع الاحتياجات المعيشية الضرورية.

وأشار الجبالى، إلى ضرورة وضع حد أدنى عادل للأجور للعمال، وضرورة ربط الحد الأدنى للنفقات الضرورية لكل أسرة، وجاء قرار بأن يكون الحد الأدنى 1200 جنيه ويشمل العاملين فى الحكومة الذين يبلغ عددهم نحو 6 ملايين عامل، بالإضافة إلى بعض العاملين فى شركات قطاع الأعمال العام، لكن الغالبية العظمى من قوة العمل - وهم أكثر من 17 مليوناً - يعملون فى القطاع الخاص لا يشمل بعضهم قرار الحد الأدنى للأجور.

وشدد الجبالى، على ضرورة توقيع ميثاق شرف بين العمال وأصحاب الأعمال برعاية الحكومة لحل المشكلات التى يواجهها العمال، وللحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم، مجدداً الدعوة إلى مبادرته بوقف الاحتجاجات العمالية والتزام أطراف الإنتاج الثلاثة بها، من أجل تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

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