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أمين نقابة أصحاب المعاشات: التقينا المشير ووعدنا بتحقيق مطالبنا

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أمين نقابة أصحاب المعاشات: التقينا المشير ووعدنا بتحقيق مطالبنا أمين نقابة أصحاب المعاشات: التقينا المشير ووعدنا بتحقيق مطالبنا

قال سعيد الصباغ، الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، إنه التقى المشير عبد الفتاح السيسى المرشح الرئاسى وطرح عليه مشكلات ومطالب أصحاب المعاشات، وكان رد المشير أنه سيتم تحقيق المطالب، أما المرشح حمدين صباحى فلم يقل لنا شيئا عن نواياه تجاهنا، لأننا لم نعرض عليه شيئا من مطالبنا.

وأضاف الصباغ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تقرر عقد اجتماع السبت المقبل، لمناقشة أوضاع أصحاب المعاشات، وما تم الاستجابة له من الطلبات تقدمت بها النقابة لرئيس مجلس الوزراء، وأيضا لمناقشة انتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية.

وأشار الصباغ، إلى أنه علينا معرفة ما تم تنفيذه أولا من قبل ، ثم نحدد خطوات تصعيدنا وهذا سيكون قرارا جماعيا بالنقابة وليس فرديا.

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