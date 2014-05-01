عبد الله رشاد: الـ "دويتو" فكرة أسير الشوق وهذا سبب استبدال بلقيس بـ المنور

برؤية سينمائيّة جديدة للمخرجة الأميريكيّة ساندرا، بدأ العديد من القنوات الفضائيّة بث الـ "دويتو" الغنائي الجديد "ماشفتني"، غناء الفنان د. عبد الله رشاد ومن ألحانه ، وبمشاركة الفنانة المغربيّة أسماء المنور، وكلمات الشاعر أسير الشوق.

الفنان عبدالله رشاد كسر بأغنية "ما شفتني" حاجز الغياب الذي استمر طويلاً عن ساحة الأغنية. وعن سبب الغياب قال لـ " سيدتي نت ": "إنّ الأغنية تبلورت فكرتها حين التقيت الشاعرأسير الشوق في إحدى المناسبات، فبادرته بالسؤال عن غيابه، ووجدته هو أيضاً يبادرني بالسؤال عن سبب غيابي أيضاً عن طرح الأعمال الغنائية منذ فترة ليست بالقصيرة. ومن ثمّ أخبرني أنّ لديه فكرة "دويتو" جميلة، ممكن أن أقدّمها كعمل جديد، ووجدت منه تجاوباً كبيراً وسريعاً لتقديم الأغنية وطرحها للجمهور".

واستطرد قائلاً: "من المؤكّد أنّ أيّ أسم غنائي يتمنّى الغناء من كلمات الشاعر أسير الشوق، الذي أطربنا في السابق بالكثير من الروائع الغنائيّة الجميلة، وما زالت تترنّم مفرداتها في ذاكرة الجمهور، رغم مرور العديد من السنوات عليها، مثل أغنية " إسمحيلي يا لغرام" و غيرها من الأعمال المتميّزة ...

وعن سبب اختيار الفنانة أسماء المنور، أجاب الفنان عبدالله رشاد قائلا: "إنّ الاختيار في السابق كان يتّجه إلى الفنانة بلقيس، التي أبدت استعدادها وتجاوبها لتقديم الأغنية بعد أن أعجبت بالكلمات، ولكن ظروفها وانشغالها حالا دون إتمام العمل بصوت بلقيس، ووجدنا أنّ أسماء المنور مناسبة أكثر ليكون العمل عربيّاً، ولا يقف عند حدود الإقليميّة الخليجيّة" .

وأشار د. عبدالله رشاد إلى أنّ الأغنية من إنتاجه الخاص، وتم تصويرها بين نيويورك والأردن. أما التسجيل الصوتي، فكان في السعودية ومصر ودبي، وتم بث العمل على قناتي "mbc ووناسة"، ومن ثمّ الأسبوع المقبل سيكون الـ "دويتو" على قنوات "روتانا"، ويليه بعد ذلك على جميع المحطات التلفزيونيّة.

وتقول كلمات الأغنية:

ما شفتني ليلة البارح

وانت مع أهل الهوى سارح

لوين يا غايتي رايح

أخاف غيري شغل بالك

*****

اشغلني النور عن زينك

وضعت في حيرتك .. وينك

لو كان شفتني بعينك

شفتك بقلبي وانا قبالك

*****

غيرك ترى صعب أنا أحبه

يا عشقة العاشق وقلبه

جيتك مع الشوق من الغربة

وبداخلي صار منزالك

*****

يا سايق العذر خاف الله

والعذر ما يبري العلة

أمري معك شايك حاله

خفف على الروح بوصالك

*****

تقول أدري وتنساني

وبتشوف لك في الهوى ثاني

سامحت من كل وجداني

عساك تبقى على حالك

*****

أعاهدك بالوفا واني

لك الغلا وينما كنتي

وإن كان للعين بنتي

لو تشرقي باتبع ظلالك

*****

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