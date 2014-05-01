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وزير الأوقاف: فلسفة الحوار مع الآخر من شركاء الإنسانية تحتاج إلى تكثيف التبادل الثقافي

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وزير الأوقاف: فلسفة الحوار مع الآخر من شركاء الإنسانية تحتاج إلى تكثيف التبادل الثقافي وزير الأوقاف: فلسفة الحوار مع الآخر من شركاء الإنسانية تحتاج إلى تكثيف التبادل الثقافي

وزير الاوقاف

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن فلسفة الحوار مع الآخر من شركاء الإنسانية بعامة تحتاج بقوة إلى تكثيف التبادل الثقافي واستمراره للتعرف الحقيقي على ثقافة الآخر مع الاحترام المتبادل ومراعاة خصوصية كل ثقافة وكل أمة.

وشدد – خلال لقائه مع السفيرة برجيتا هوست العاني مديرة المعهد السويدي بالإسكندرية في إطار تفعيل المشاركة الإيجابية بين وزارة الأوقاف ومؤسسات المجتمع المدني – على أهمية انتقاء المتخصصين من أهل كل علم لتحقيق الفائدة من الحوار.

من جانبها، أشادت السفيرة بجهود وزير الأوقاف في التواصل المستمر والهادف مع كل أطياف المجتمع المصري في تناوله لقضايا تَهم المواطنين ومعالجتها دينيًا وتصحيح كثير من الأخطاء الفكرية المتشددة، فضلا عن اهتمامه الشديد والملحوظ بالشباب والعمل المستمر على تنمية مواهبهم وتصحيح أفكارهم.

وأضافت أن المعهد يركز في دورته الجديدة على الإعلام المجتمعي لأنه يسهم في إيصال صوت الشباب في مرحلة البناء الديمقراطي التي تمر بها حاليًا.

وأشارت إلى أن المركز الثقافي السويدي يشارك في حملة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ضد التحرش في الفترة من 15 إلى 23 مايو المقبل متضمنة ورش عمل للوصول إلى سبل للقضاء على تلك الظاهرة.

كما عبرت السفيرة برجيتا هوست عن إعجابها وأعضاء المعهد من المصريين والأجانب ما قامت به وزارة الأوقاف من تخصيص أسبوع كامل في الدروس الدينية للحديث عن هذه الظاهرة وخطورتها على الفرد والمجتمع، مع تخصيص وزارة الأوقاف لخطبة حول موضوع “خلق الحياء والحفاظ على الأعراض”، وذلك في الجمعة الثانية من رجب التي توافق 9 مايو.
> أ ش أ

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