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البابا تواضروس يهنئ العمال بعيدهم في عظته الاسبوعية

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البابا تواضروس يهنئ العمال بعيدهم في عظته الاسبوعية البابا تواضروس يهنئ العمال بعيدهم في عظته الاسبوعية

البابا تواضروس الثانى

وجه البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية التهنئة للعمال بمناسبة عيدهم الذي يحتفلون به غدا.

وقال البابا تواضروس الثاني في عظته الاسبوعية اليوم بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم الاربعاء “نقدم التهنئة لكل العمال من أبنائنا المصريين فى عيدهم، ونعتبر أن عمال يحملون نهضتها ويحفظونها ويجتهدون فى عملهم، وعلى أكتافهم تتقدم الأمم”.

واضاف البابا تواضروس ان “عمال مصر يحملون مسئولية كبيرة، ونصلى من أجهلهم فى أعيادهم، ونقول لهم كل سنة وأنتم طيبين”.

واستأنف البابا تواضروس اليوم القاء عظته الاسبوعية بعد توقف دام ٣ اسابيع بسبب عيد القيامة.

وقال البابا تواضروس ان الانبا متياس الاول بطريرك إثيوبيا اعتذر عن زيارته المقررة لمصر هذا الاسبوع لظروف تخص الكنيسة فى إثيوبيا، مضيفا ان ” الانبا متياس طلب تأجيل الزيارة بعد كل الترتيبات التى تمت بمعرفته، وسوف يزورنا فى مصر فى وقت قريب”.

أ ش أ

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