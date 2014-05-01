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ماجدة الرومي في مصر مجدّداً

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ماجدة الرومي في مصر مجدّداً ماجدة الرومي في مصر مجدّداً

مجدّداً تعود النجمة اللبنانيّة ماجدة الرومي إلى الغناء في ، بعد أن أحيت حفلها الأخير بمكتبة الإسكندرية منذ أسابيع، دعماً للسياحة في مصر.

العودة ستكون من خلال حفلها بأب تاون كايرو، يوم الخميس الموافق 18 مايو القادم. وسيبدأ الحفل في الثامنة مساءً وينتهي في العاشرة. وسيكون من تنظيم شركة اعمار مصر.

وقد أفاد مصدر من الشركة ، في تصريحات ل سيدتي نت أنّ سعر التذاكر في هذا الحفل سيبدأ من 550 جنيه و750 و1000 نهاية إلى 1500 جنيه.

 

 

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