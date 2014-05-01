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نجوم "آراب آيدول" يعلنون انتهاء مرحلة تجارب الأداء

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نجوم "آراب آيدول" يعلنون انتهاء مرحلة تجارب الأداء نجوم "آراب آيدول" يعلنون انتهاء مرحلة تجارب الأداء

يبدو أنً الفناَنة نانسي عجرم تعيش حالة من الإرهاق بسبب برنامج "آرب آيدول". فمن أجواء الموسم الثالث من برنامج "آراب آيدول"، غرّدت نانسي قبل قليل على موقعها الخاص عبر "تويتر" وكتبت:" كان يوماً مرهقاً. انتهينا من تصوير الحلقة الأخيرة من "آراب آيدول" من مرحلة تجارب الأداء. وسوف نعلن الأسماء بعد أنّ ننتهي من مرحلة الاختيار الأخيرة للمشتركين.

وكانت أحلام قد سبقتها في نشر في أول تعليق على المرحلة الأولى من تجارب الأداء، حيث نشرت صورة لها وعلقت :"اليوم انتهينا من المرحله الأولى من تصفيات "آرب آيدول"، الأصوات مذهلة مذهلة وحماس و طاقة شبابية إيجابية انتظرونا على شاشه كل العرب".
أما وائل كفوري فعبّر عن أجواء الموسم الثالث من "آراب آيدول" بطريقة الشعر

وكتب :"

المشتركين... الموهوبين
عا اراب ايدول متكلين
ناس بتطلع فرحاني
وكتير قلال الزعلانين ".

 

 

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