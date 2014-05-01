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خولة تغنّي في معرض العروس

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خولة تغنّي في معرض العروس خولة تغنّي في معرض العروس

شاركت خولة مجاهد في معرض العروس، الذي نظّمه المركز التجاري "ميغامول" بـالرباط ، حيث التقت بمعجبيها و حيّتهم ، كما غنّت للجمهور الحاضر في فضاء "ميغامول" في العاصمة المغربيّة . و أبدت سعادتها بهذه الفرصة، التي أتيحت لها من خلال مؤسّسة لونوبل لإعداد حفلات الأعراس وشريك المركز التجاري في التنظيم . و قالت ل "سيدتي نت" إنّها كانت سعيدة بهذا اللقاء الذي تأكّدت من خلاله من مشاعر المحبّة و الإعجاب التي أحاطها بها المغاربة، الذين كانوا دائما يساندونها خلال مشاركتها في برنامج "ذي فويس" على " إم بي سي".

 

 

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