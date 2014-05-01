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حقيقة وفاة شعبان عبد الرحيم

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حقيقة وفاة شعبان عبد الرحيم حقيقة وفاة شعبان عبد الرحيم

أشيع منذ قليل خبر يفيد بوفاة المغنّي الشّعبي المصري شعبان عبد الرحيم عقب أزمة صحية مرّ بها.

"سيدتي نت" اتصل بخميس شقيق شعبان أو المعروف بشعبولا للوقوف على حقيقة الخبر فرد قائلا:"الحمد لله شعبولا بخير، ويا رب دائماً معانا وفي وسط أهله وناسه وعيلته".

وأضاف خميس قائلا: "شعبان غادر المستشفى صباح اليوم وهو بخير وفي أفضل حالاته حيث كان محتجز في مستشفى الصدر، لأنه أصيب بضيق في التنفس، ولكن الأطباء سمحوا له بالخروج اليوم، لكنه سيظل في منزلة حتى تمر مرحلة النقاهة بخير".

 

 

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