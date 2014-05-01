سيف بن زايد يشيد بجهود تطوير التعاون الخليجي

ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وفد الدولة المشارك في أعمال الاجتماع التشاوري الـ«15» لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ الذي عُقد أمس في الكويت.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله العاصمة الكويتية كل من الشيخ أحمد الحمود الجابر الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت، والفريق سليمان فهد الفهد وكيل وزارة الداخلية الكويتي، وعدد من المسؤولين، والقائم بأعمال سفارة الإمارات لدى دولة الكويت، وثمّن سموه في تصريح له جهود نظيره الكويتي، وحسن التنظيم والحفاوة التي لقيها وفد الدولة، مشيداً سموه بالجهود الأخوية التي تبذلها دول المجلس لترسيخ وتطوير مجالات التعاون كافة؛ بما يحقق المزيد من النتائج التي تصب في صالح وخدمة دول وشعوب المنطقة.

والتقى سموه، وإخوانه وزراء داخلية التعاون، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، في قصر بيان، كما التقى سموه وإخوانه وزراء داخلية التعاون، الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي.

وناقش وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في لقائهم التشاوري، عدداً من الموضوعات التي تهم مواطني دول مجلس التعاون الخليجي؛ في مختلف المجالات الأمنية المشتركة، وتعزيز التعاون والتنسيق بين دول التعاون، وبحث المستجدات الأمنية التي تهم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ورافق سموه وفد ضم كلاً من: اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة، والعميد جمعة أحمد هامل القبيسي، إلى جانب عارف عبدالله الطنيجي القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات في الكويت بالإنابة، وعدد من كبار ضباط وزارة الداخلية.