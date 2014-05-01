أخبار عاجلة

الأخبار - نائب وزير المالية للسياسات الضريبية : الضرائب هي العمود الفقري لإيرادات الدولة -
الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين -
تعرف على مواعيد مقابلة المتقدمين لمسابقة عمال الأوقاف -
التعليم تعلن تعليمات رئاسة الوزراء بشأن امتحانات الثانوية العامة -
الرقابة الإدارية تكشف استعمال العنف بين أطفال إحدى دور الأيتام بالأقصر - صور -
انفراد إهدار شركة «المترو» لقطار مكيف -
بالصور- لحظة رومانسية على حلبة مصارعة بطلها "جون سينا" وصديقته -
الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا -
بالمستندات.. دفاع المتهم بسرقة "الشيكولاتة" يقدم 5 دفوع قانونية لبراءة موكله -
مصدر أمني: ضبط موظف بوحدة مرور منشأة ناصر تعمده تعطيل التراخيص للحصول على رشوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

محمد بن راشد يبعث رسالة خطية إلى رئيس الوزراء المصري

Google+ Print
محمد بن راشد يبعث رسالة خطية إلى رئيس الوزراء المصري محمد بن راشد يبعث رسالة خطية إلى رئيس الوزراء المصري

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسالة خطية إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المصري.

تحيات

وقام بتسليم الرسالة منى غانم المري المديرة العامة للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وذلك خلال لقائها رئيس مجلس الوزراء المصري ظهر أمس في القاهرة. وحمّل رئيس مجلس الوزراء المصري منى غانم المري تحياته إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتمنياته الطيبة لسموه بموفور الصحة والسعادة، وللشعب الإماراتي بالمزيد من التقدم والنماء.

ومن جانبها، عبّرت منى المري عن شكرها وتقديرها للمهندس إبراهيم محلب على ما يوليه من اهتمام متواصل بدعم وتطوير للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وحضر اللقاء خليفة سيف الطنيجي نائب سفير الإمارات في القاهرة، ومنـى بوسمرة مديرة نادي دبي للصحافة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية