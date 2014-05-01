محمد بن راشد يبعث رسالة خطية إلى رئيس الوزراء المصري

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسالة خطية إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المصري.

تحيات

وقام بتسليم الرسالة منى غانم المري المديرة العامة للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وذلك خلال لقائها رئيس مجلس الوزراء المصري ظهر أمس في القاهرة. وحمّل رئيس مجلس الوزراء المصري منى غانم المري تحياته إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتمنياته الطيبة لسموه بموفور الصحة والسعادة، وللشعب الإماراتي بالمزيد من التقدم والنماء.

ومن جانبها، عبّرت منى المري عن شكرها وتقديرها للمهندس إبراهيم محلب على ما يوليه من اهتمام متواصل بدعم وتطوير للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وحضر اللقاء خليفة سيف الطنيجي نائب سفير الإمارات في القاهرة، ومنـى بوسمرة مديرة نادي دبي للصحافة.