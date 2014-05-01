رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من أمير الكويت

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية من أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة. وتسلم الرسالة معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، لدى استقباله في مكتبه بقصر الرئاسة أمس، صلاح محمد البعيجان سفير دولة الكويت الشقيقة.

قانون

من جهة أخرى، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بنقل أصول وموجودات قطاع الزراعة من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية إلى مركز خدمات المزارعين بإمارة أبوظبي. ونص القانون على أن يصدر بتحديد تلك الأصول والموجودات قرار من رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.