الإعدام قصاصاً للقاتل بسيف النينجا

قضت محكمة استئناف الفجيرة، على المتهم المواطن (ع، م، ع)، بالقتل قصاصاً، لقتله الشاب المواطن (ع - ع - س) من منطقة دبا، عمداً مع سبق الإصرار والترصد بواسطة سيف النينجا، وذلك بعد أن أحالتها المحكمة الاتحادية العليا مرة أخرى لمحكمة الاستئناف للنظر فيها مجدداً.

حيث رفض أولياء الدم التنازل عن القصاص وطالبوا المحكمة بإعدام المتهم قاتل ابنهم.

وترجع تفاصيل القضية التي وقعت أحداثها قبل ثلاثة سنوات من الآن في إمارة الفجيرة، خلف أحد المراكز التجارية، حيث قام شاب مواطن باستخدام آله حادة (سيف النينجا)، وسددها إلى جسد الضحية الذي ترجل حينها من سيارته في محاولة للتحدث مع القاتل الذي فاجأه بطعنات نافذة، ليفقد حياته متأثراً بإصاباته البليغة.