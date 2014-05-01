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المعلمات البريطانيات يعانين من تحرش الطلاب بهن على مواقع التواصل الاجتماعي

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قالت مجلة «دير شبيجل» الألمانية، إن المدارس البريطانية تشهد ظاهرة تعرض المعلمات للتحرش الجنسي من قبل الطلاب، وذلك وفقا لنتائج استطلاع للرأي شمل 7500 معلم في المدارس البريطانية، وأقر خُمسهم أنهم تعرضوا للمضايقة والتحرش الكلامي من طلابهم في مواقع «فيس بوك» و «تويتر».

وبحسب الدراسة، تنوعت الدوافع وراء هذه الظاهرة مابين الرغبة في الانتقام أو إثارة غضب المعلمين، وأحيانا يكون الشعور بالملل السبب وراء التحرش بالمعلمين.

وأقر المعلمون، الذين شملتهم الدراسة، من غياب الحماية والمساعدة في مثل هذه الحالات، خصوصاً أنهم «يقدمون كل ما في وسعهم من أجل أن يتمتع التلاميذ بتعليم جيد ومستقبل زاهر»، على تعبير أحد المعلمين المشاركين في الاستطلاع.

وأشارت الدراسة أن موقع «فيس بوك» يأتي في مقدمة مواقع التواصل الاجتماعي، التى ينشر عليها عبارات مسيئة للمعلمين، بنسبة 57%، ثم موقع «ريت ماي تيتشر» بنسبة 23 %، و«تويتر» بنسبة 5 % وكذلك «يوتيوب» بنسبة 3%.

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