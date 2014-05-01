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مورينيو: أتلتيكو استحق التأهل.. وكورتوا كان عاملا حاسما

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مورينيو: أتلتيكو استحق التأهل.. وكورتوا كان عاملا حاسما مورينيو: أتلتيكو استحق التأهل.. وكورتوا كان عاملا حاسما

مدريد، (إفي): أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي اليوم أن فوز أتلتيكو مدريد على فريقه وتأهله لنهائي دوري أبطال أوروبا "مستحق بعد ركلة الجزاء" في المباراة التي جمعت بينهما في إياب نصف النهائي، وانتهت لصالح "الروخيبلانكوس" بثلاثة أهداف مقابل واحد.

وقال مورينيو، في تصريحات صحفية عقب المباراة، "نعم لقد استحق أتلتيكو الفوز. حتى مجيء ركلة الجزاء المستحقة وفقا لما أخبروني، لم يكن (أتلتيكو) الأفضل. لقد سيطرنا على المباراة، وكانت متكافئة، وكانت هذه اللحظة (ركلة الجزاء) حرجة".

وأوضح "حارسهم (تيبو كورتوا) تصدي لكرة جون هنري بشكل مستحيل، وبعد ذلك جاءت ركلة الجزاء التي سجلها دييجو كوستا".

وأضاف "بداية من هذه اللحظة، لم يكن في الملعب سوى فريق واحد، وأصبحت الأمور صعبة بالنسبة لنا. لذا فقد استحقوا الفوز. في هذه الدقيقة، كان حارسهم حاسما، وتمكن مهاجمهم من الحصول على ركلة جزاء. تهانينا".

وأوضح أن كورتوا هو "حارس أتلتيكو مدريد. مهمته التصدي للكرات. لقد تصدى لكرة ادين هازارد بشكل مستحيل، وكانت النتيجة محسومة كذلك. ولكن كرة تيري كانت حاسمة".

وأثنى مورينيو على الروخيبلانكوس، مشيرا "أتلتيكو فريق حقيقي يجيد اللعب. هم أقوياء للغاية على الصعيد الدفاعي، ويجيدون الهجوم".

على صعيد آخر قال "ريال مدريد كان أفضل من البايرن وأتلتيكو مدريد كان أفضل منا في لحظات معينة. يستحقان التأهل للنهائي. فليستمتعوا بذلك، وفليفز الأفضل. أكن احتراما للفريق الذي أقصى فريقي، وليس لدي شيء آخر أضيفه في هذا الصدد".

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