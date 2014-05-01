أخبار عاجلة

الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين -
تعرف على مواعيد مقابلة المتقدمين لمسابقة عمال الأوقاف -
التعليم تعلن تعليمات رئاسة الوزراء بشأن امتحانات الثانوية العامة -
الرقابة الإدارية تكشف استعمال العنف بين أطفال إحدى دور الأيتام بالأقصر - صور -
انفراد إهدار شركة «المترو» لقطار مكيف -
بالصور- لحظة رومانسية على حلبة مصارعة بطلها "جون سينا" وصديقته -
الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا -
بالمستندات.. دفاع المتهم بسرقة "الشيكولاتة" يقدم 5 دفوع قانونية لبراءة موكله -
مصدر أمني: ضبط موظف بوحدة مرور منشأة ناصر تعمده تعطيل التراخيص للحصول على رشوة -
نائب رئيس مجلس الدولة: 575 مستشاراً سجلوا بالجمعية العمومية الطارئة حتى الآن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

عمدة مدريد تهنئ أتلتيكو على التأهل لنهائي دوري الأبطال

Google+ Print
عمدة مدريد تهنئ أتلتيكو على التأهل لنهائي دوري الأبطال عمدة مدريد تهنئ أتلتيكو على التأهل لنهائي دوري الأبطال

مدريد، (إفي): هنأت آنا بوتيا، عمدة العاصمة الإسبانية اليوم نادي أتلتيكو مدريد على التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 40 عاما، بعد التغلب على تشيلسي الإنجليزي في إياب نصف النهائي بثلاثة أهداف مقابل واحد عقب التعادل سلبا في فيسنتي كالديرون.

وقالت بوتيا، عقب المباراة، "أنا سعيدة بالمباراة المنتظرة بين فريقين إسبانيين في نهائي بطولة دوري الأبطال. التهاني لأتلتيكو مدريد على الانجاز التاريخي أمام منافس صعب مثل تشيلسي".

وأشارت إلى أن "قلب العاصمة الإسبانية سيكون منقسما لا محالة" في نهائي دوري الأبطال المقرر في 24 من الشهر المقبل بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

وأوضحت "لقد قدم الفريقان موسما كبيرا، موسما للذكرى. سنستمتع بهذا النهائي كما لم نفعل من قبل، وكما يقال، فليفز الأفضل".

كان ريال مدريد قد تأهل إلى نهائي دوري الأبطال مساء الثلاثاء بعد تغلبه على بايرن ميونخ الألماني بأربعة أهداف دون رد ليكرر انتصاره بهدف في الذهاب بسانتياجو برنابيو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع