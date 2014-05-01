عمدة مدريد تهنئ أتلتيكو على التأهل لنهائي دوري الأبطال

مدريد، (إفي): هنأت آنا بوتيا، عمدة العاصمة الإسبانية اليوم نادي أتلتيكو مدريد على التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 40 عاما، بعد التغلب على تشيلسي الإنجليزي في إياب نصف النهائي بثلاثة أهداف مقابل واحد عقب التعادل سلبا في فيسنتي كالديرون.

وقالت بوتيا، عقب المباراة، "أنا سعيدة بالمباراة المنتظرة بين فريقين إسبانيين في نهائي بطولة دوري الأبطال. التهاني لأتلتيكو مدريد على الانجاز التاريخي أمام منافس صعب مثل تشيلسي".

وأشارت إلى أن "قلب العاصمة الإسبانية سيكون منقسما لا محالة" في نهائي دوري الأبطال المقرر في 24 من الشهر المقبل بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

وأوضحت "لقد قدم الفريقان موسما كبيرا، موسما للذكرى. سنستمتع بهذا النهائي كما لم نفعل من قبل، وكما يقال، فليفز الأفضل".

كان ريال مدريد قد تأهل إلى نهائي دوري الأبطال مساء الثلاثاء بعد تغلبه على بايرن ميونخ الألماني بأربعة أهداف دون رد ليكرر انتصاره بهدف في الذهاب بسانتياجو برنابيو.