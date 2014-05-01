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رئيس أتليتكو مدريد: بعد هدف توريس أيقنت أننا سنتأهل للنهائي

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رئيس أتليتكو مدريد: بعد هدف توريس أيقنت أننا سنتأهل للنهائي رئيس أتليتكو مدريد: بعد هدف توريس أيقنت أننا سنتأهل للنهائي

مدريد، (إفي): أعرب انريكي سيريزو، رئيس نادي أتليتكو مدريد الإسباني اليوم عن "سعادته" بالتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد التغلب على تشيلسي الإنجليزي في إياب نصف نهائي البطولة بثلاثة أهداف مقابل واحد، مشيرا إلى أنه "أيقن" بعد الهدف الأول لـ"البلوز" أن فريقه سيتأهل للنهائي.

وقال سيريزو، في تصريحات صحفية، "لم نتأهل للنهائي منذ أربعين عاما، وفي 24 من مايو المقبل سنكون في حالة جيدة للغاية. في اللحظة التي سجل فيها تشيلسي الهدف الأول، كنت على قناعة بأننا سنتأهل. كنت أعرف أننا سنعود في النتيجة وأننا سنتأهل".

وأبرز سيريزو قدرات فريقه وأهمية الفوز على تشيلسي في لندن، مشيرا "الفوز هنا ليس سهلا. تشيلسي فريق كبير، وتعامل مع المباراة بطريقته. ولكن كانت الأفضلية لنا من اللحظة الأولى. انه نهائي تاريخي لأتلتيكو مدريد".

وأوضح "نعم الآن، ريال مدريد وأتليتكو في لشبونة المدينة الجميلة. الجماهير هنا رائعة. لقد حققنا هدفنا منذ البداية. نحن الفريق الوحيد الذي لم يخسر أي مباراة في دوري الأبطال، وأتمنى أن نحافظ على ذلك".

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