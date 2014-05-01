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إصابة دييجو كوستا لن تمنعه من المشاركة في المباريات المقبلة

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إصابة دييجو كوستا لن تمنعه من المشاركة في المباريات المقبلة إصابة دييجو كوستا لن تمنعه من المشاركة في المباريات المقبلة

(إفي): طمأن النجم الإسباني دييجو كوستا جماهير فريقه أتلتيكو مدريد على حالته بعد إصابته الخفيفة امام تشيلسي الإنجليزي اليوم في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وغادر كوستا ملعب ستامفورد بريدج في الربع الاخير من اللقاء متأثرا بإصابة، وحل بدلا منه الأرجنتيني خوسيه سوسا.

وأكد اللاعب البرازيلي الأصل أنه تعرض لمجرد "كدمة" خفيفة، لن تمنعه من خوض المباريات المقبلة والهامة لهذا الموسم.

وسجل كوستا الهدف الثاني للروخيبلانكوس اليوم من ضربة جزاء حصل عليها بنفسه بعد عرقلة من الكاميروني صامويل إيتو.

وتأهل أتلتيكو للنهائي لأول مرة منذ 40 عاما بعد الإطاحة بتشيلسي، حيث فاز عليه اليوم 3-1 في ستامفورد بريدج بعد التعادل السلبي ذهابا في فيسنتي كالديرون

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