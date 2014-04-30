في النهائيات .. أتليتكو 4-2 ريال مدريد

مدريد، (إفي): يجمع نهائي دوري أبطال أوروبا في لشبونه يوم 24 مايو القادم بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، في ديربي تعطي فيه إحصائيات مواجهات الفريقين بنهائيات المسابقات الرسمية الأفضلية للروخيبلانكوس.

وسبق أن تواجه الفريقان ست مرات بنهائي المسابقات الرسمية المحلية، خمس منها أقيمت على مباراة واحدة بكأس الملك، وواحده على مباراتي ذهاب وإياب في كأس الدوري، وحسم الروخيبلانكوس أربع نهائيات في مقابل اثنين للميرينجي.

وجمع أول نهائي بين الفريقين في بطولة كأس الملك عام 1960 عندما فاز أتلتيكو على ملعب سانتياجو بنتيجة (1-3).

وكانت نسخة نفس البطولة العام الماضي قد جمعت الفريقين في النهائي وكرر أتلتيكو نفس السيناريو وفاز بهدف البرازيلي جواو ميراندا في الوقت الاضافي (1-2).

وفاز أتلتيكو أيضا في نهائي كأس الملك على ملعب شامارتين عام 1961 بنتيجة 3-2 وكذلك في نهائي 1992 على نفس الملعب بثنائية نظيفة.

بينما فاز ريال مدريد بالنهائين الاخرين أمام أتلتيكو في كأس الملك عام 1975 على ملعب فيستني كالديرون عندما انتهى الوقت الاصلي والاضافى واحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي حسمها الميرينجي (4-3)، وفي كأس الدوري عام 1958 الذي أقيم فيها النهائي ذهابا وإيابا على ملعب مانثاناريس (3-2) وسانتياجو برنابيو (2-0).

ولم يسبق أن وصل الفريقان معا إلى النهائي في المسابقات الاوروبية.

وكانا قد تواجها فقط في نصف نهائي دوري الأبطال موسم 1958-1959 وتأهل ريال مدريد وقتها على حساب أتلتيكو.

والتقى الفريقان الموسم الجاري في أربع مناسبات، حقق أتلتيكو الفوز مرة في جولة الذهاب بالدوري على ملعب سانتياجو برنابيو بهدف وحيد، بينما حسم الريال مواجهتي الذهاب والاياب بنصف نهائي كأس الملك (3-1) و(0-2)، وتعادلا في مباراة العودة بالدوري بهدفين لكل منهما في 2 مارس الماضي.