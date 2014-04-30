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أغلب لاعبي الأهلي يختارون مختار مدرب الموسم وليس يوسف!

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أغلب لاعبي الأهلي يختارون مختار مدرب الموسم وليس يوسف! أغلب لاعبي الأهلي يختارون مختار مدرب الموسم وليس يوسف!

اختار أغلب لاعبو الأهلي مختار مختار المدير الفني لبتروجيت كأفضل مدرب في الدوري هذا الموسم.

وخلال استطلاع الرأي الذي تجريه جمعية اللاعبين المحترفين المصرية لأفضل عناصر اللعبة هذا الموسم والذي ينشره FilGoal.com بصفة دورية.

اختار أكثر من 10 لاعبين بالأهلي مختار مختار كأفضل مدرب بينما اختار ستة فقط محمد يوسف المدير الفني للفريق.

ويأتي على رأس من اختار مختار مختار وائل جمعة وأحمد فتحي وأحمد شديد والسيد حمدي.

وقام كل لاعبي الأهلي باختيار فريق العام وأفضل ناشئ وأفضل محترف وأفضل مدرب.

وسينشر FilGoal.com اختيارات كل لاعب في الأهلي تباعا في أوقات لاحقة.

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