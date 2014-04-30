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مذيعة بـ"العربية": حررت محضرا ضد رئيس "القومية للأنفاق" بعد احتجازنا

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مذيعة بـ"العربية": حررت محضرا ضد رئيس "القومية للأنفاق" بعد احتجازنا مذيعة بـ"العربية": حررت محضرا ضد رئيس "القومية للأنفاق" بعد احتجازنا

قالت الإعلامية ضحى الزهيرى، المذيعة بقناة العربية الحدث، إنها حررت محضر إثبات حالة لاحتجازها وطاقم قناة العربية الحدث بالمترو، مضيفة أنها خلال حوارها مع اللواء أركان حرب إسماعيل النجدى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، قال: "إن المترو عمره ما عطل، ولكن المذيعة قالت له "المترو بيعطل".

وأضافت المذيعة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"، على فضائية "أون تى فى"، مع الإعلامى "جابر القرموطي"، أن النجدى أصر على أن يأخذ شرائط التسجيل وتم احتجازهم داخل الهيئة، لافتة إلى أنها لم تحصل على الشرائط، وحررت بذلك المحضر.

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