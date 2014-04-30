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محافظ شمال سيناء: التصدق على إنشاء مجمعين للرخام والصناعات الخفيفة

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أكد اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، أنه وصل للمحافظة تصديق على إقامة مجمع لصناعات الرخام وآخر للصناعات الخفيفة .

وأضاف حرحور، فى تصريحات صحفية له، على هامش افتتاحه لمصنع جديد لإنتاج الملح بملاحات سبيكة بالعريش، أن مجمع صناعات الرخام تبلغ تكلفتة المصدق بها 62 مليون جنيه، وسيساهم هذا المجمع فى تصنيع منتجات سيناء من الرخام عوضا عن تصديرها كمواد خام.

وأشار إلى أنه تم التصديق على مجمع للصناعات الخفيفية بتكلفة 25 مليون جنيه، وسيتم إقامة هذان المجمعان بمنطقة الصناعات ببئر العبد .

وأوضح محافظ شمال سيناء أن هذه المشروعات هى استثمار دولى، وتأتى ضمن دفع الحكومة لإقامة مشروعات صناعية عملاقة بمختلف أنحاء المحافظات من بينها شمال سيناء التى خصص لها هذه المشروعات .IMG_7516

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