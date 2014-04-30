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ضبط 2 كيلو سبائك ذهبية بقيمة 700 ألف جنيه بالمطار

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ضبط 2 كيلو سبائك ذهبية بقيمة 700 ألف جنيه بالمطار ضبط 2 كيلو سبائك ذهبية بقيمة 700 ألف جنيه بالمطار

مطار القاهرة

 تمكنت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى من ضبط 2 كيلو سبائك ذهبية مع راكب مصرى قادم من الامارات اخفاها داخل حقائبه وتم اتخاذ لاجراءات اللازمه تجاهه .

اثناء انهاء اجراءات الوصول الخاصة بالراكب على الطائرة الاماراتية القادمه من دبى قام عمرو غنام مأمور الجمرك بتفتيشه امام عزت ميخائيل مدير الجمرك عثر معه 2 كيلو سبائك ذهبية عيار 24 قدرت قيمتها ب 700الف جنيه ، قام بأخفائها باماكن متفرقه منها جزء داخل جيوب البنطلون الذى يرتديه وجزء اخر داخل حقيبة اللاب توب و جزء اخير داخل مظروف فى حقيبة سفره ، امر احمد حسن عبد المجيد رئيس الادارة المركزية لجمارك المطار بتحرير محضر بالواقعه و تحريز المضبوطات و اتخاذ الاجراءات اللازمه تجاه الراكب .

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