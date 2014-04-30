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حملة صباحي: طرح البرنامج الانتخابي الأساسي لحمدين السبت واللجنة العليا تتجاهل باقي المرشحين

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حملة صباحي: طرح البرنامج الانتخابي الأساسي لحمدين السبت واللجنة العليا تتجاهل باقي المرشحين حملة صباحي: طرح البرنامج الانتخابي الأساسي لحمدين السبت واللجنة العليا تتجاهل باقي المرشحين

علق حسام مؤنس مدير الحملة الإنتخابية لحمدين صباحي على قرار اللجنة العليا للإنتخابات بقيام صباحي بمخالفة القانون في إعلانه عن برنامجه قبل الإنتهاء من القائمة النهائية للإنتخابات .

وقال أن المؤتمر الصحفي الذي عقدته حملة حمدين اليوم عرض فيه ملامح من البرنامج الإنتخابي ولا يعتبر ضمن الحملة الدعائية للإنتخابات وأضاف مؤنس في مداخلة للإعلامي جابر القرموطي في حلقة اليوم من “مانشيت” أن هناك مرشحين رئاسيين ومرشحين محتملين كانوا يصرحون في الإعلام والصحف ولم يتم إتخاذ أي قرار ضدهم ولم نسمع للجنة العليا للإنتخابات تعليقا على ما حدث،موضحًا أنه سيتم طرح برنامج المرشح الرئاسي صباحي الأساسي السبت المقبل،وعبر عن إندهاشه من قيام اللجنة بإصدار قرار رسمي حول المؤتمر رغم تجاهلها لأفعال باقي المرشحين وتسائل “ما الفرق بين مؤتمر صحفي وخطاب في التليفزيون”.

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