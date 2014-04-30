تدشين حملة شعبية بأٍسوان لمنع ارتفاع أجرة سائقي السرفيس

قام عدد من النشطاء السياسيين والقانونين في أسوان بتدشين حملة شعبية تطالب بمنع تاجير اتوبيسات مشروع النقل الداخلى للجهات والشركات وتطالب الحملة بالتصدي لجشع السائقين ولمشكلة رفع اسعار المواصلات بعد منتصف الليل .

وأكد الدكتور أشرف مكاوى أحد منسقي الحملة ان محافظة أسوان التى تشرف على مشروع النقل الجماعى قامت بتاجير 7 اتوبيسات تابعة للمشروع لبعض الجهات رغم وجود نقص وعجز فى وسائل النقل الجماعى بأٍسوان مما يزيد من مشكلة المواطنين وكذلك الاهالي يعانون من قيام السائقين برفع الأجرة بشكل مبالغ فيه بعد الساعة الثانية عشر مساءًا ، حيث ترتفع تعريفة خط أسوان – السيل إلي جنيه بدلًا من خمسين قرش كما تتضاعف تعريفة خط أسوان صحاري إلي الضعف أيضُا في ظل غياب تام من الرقابة المرورية.

وقال أن الحملة تستهدف وضع حلول سريعة للحد من جشع سائقي الميكروباص عن طريق تعظيم الاستفادة من اتوبيسات مشروع النقل الداخلي التابعة للمحافظة ، وإلغاء إيجار هذه الاتوبيسات للمصالح والهيئات الأخري لأنها من حق المواطنين وإيجارها يخالف الدستور والقانون ، علاوة علي ضرورة تكثيف الرقابة المرورية عي جميع أنواع الموصلات للالتزام بالتسعيرة واتخاذ الاجراءات القانونية بشكل حازم مع كل سائق مستغل لحاجة المواطنين ويرفع الأجرة عليهم .