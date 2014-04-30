سما المصري تخلع “النقاب” أمام دار القضاء العالي بعد اخلاء سبيلها

خلعت الراقصة “سما المصري” النقاب قبل مغادرتها دار القضاء العالي بعد إخلاء سبيلها بكفالة 11 ألف جنيه.

كانت سما حضرت صباح اليوم الأربعاء مرتدية النقاب خوفا من بطش أنصار مرتضى منصور.

وكانت نيابة استئناف القاهرة برئاسة المستشار زكريا عبدالعزيز، قررت إخلاء سبيل الراقصة “سما المصري” في البلاغات المقدمة ضدها من مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وآخرين يتهمونها بإشاعة الفحشاء في المجتمع بكفالة 11 آلاف جنيه في البلاغين.

يذكر أن رئيس النادي تقدم ببلاغ ضد سما اتهمها بسبه وقذفه من خلال الوسائل المرئية والمسموعة والتشهير به مستغلة قناة «فلول»، التي تملكها، وأنها سخرت مجموعة حلقات كاملة للسخرية منه، ما أضر بسمعته.