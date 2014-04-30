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رئيس أتليتكو: لن نخشى مواجهة ريال في النهائي حتى لو في برنابيو

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رئيس أتليتكو: لن نخشى مواجهة ريال في النهائي حتى لو في برنابيو رئيس أتليتكو: لن نخشى مواجهة ريال في النهائي حتى لو في برنابيو

مدريد، (إفي): أبدى رئيس أتلتيكو مدريد، إنريكي سيريزو اليوم استعداد فريقه لمواجهة ريال مدريد حتى لو على ملعب سانتياجو برنابيو، في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حال تأهل فريقه لهذا الدور على حساب تشيلسي الإنجليزي في مباراة إياب نصف النهائي.

وقال سيريزو، في تصريحات صحفية خلال تواجده في لندن لحضور مباراة الإياب، "سيكون تأهلنا للنهائي رائعا، تكرار نهائيات أخرى عديدة. اذا أرادوا فسنلعب في البرنابيو".

وحجز ريال مدريد مقعده في نهائي دوري الأبطال بعد فوزه الكبير على بايرن ميونخ الألماني برباعية نظيفة في مباراة الإياب التي أقيمت مساء الثلاثاء، مستغلا فوزه ذهابا بهدف دون رد.

فيما يواجه أتلتيكو مدريد تشيلسي الإنجليزي في وقت لاحق اليوم في إياب نصف النهائي، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وسيستضيف ملعب النور بلشبونة نهائي دوري الأبطال في 24 مايو المقبل.

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