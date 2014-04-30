أخبار عاجلة

الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين -
تعرف على مواعيد مقابلة المتقدمين لمسابقة عمال الأوقاف -
التعليم تعلن تعليمات رئاسة الوزراء بشأن امتحانات الثانوية العامة -
الرقابة الإدارية تكشف استعمال العنف بين أطفال إحدى دور الأيتام بالأقصر - صور -
انفراد إهدار شركة «المترو» لقطار مكيف -
بالصور- لحظة رومانسية على حلبة مصارعة بطلها "جون سينا" وصديقته -
الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا -
بالمستندات.. دفاع المتهم بسرقة "الشيكولاتة" يقدم 5 دفوع قانونية لبراءة موكله -
مصدر أمني: ضبط موظف بوحدة مرور منشأة ناصر تعمده تعطيل التراخيص للحصول على رشوة -
نائب رئيس مجلس الدولة: 575 مستشاراً سجلوا بالجمعية العمومية الطارئة حتى الآن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بيكنباور: انهيار بايرن ميونيخ بدأ منذ أسابيع

Google+ Print
بيكنباور: انهيار بايرن ميونيخ بدأ منذ أسابيع بيكنباور: انهيار بايرن ميونيخ بدأ منذ أسابيع

/أ ش أ/ أكد الرئيس الشرفي لنادي " بايرن ميونيخ" الألماني فرانز بيكنباور، أن فريقه "ليس بحالة جيدة" خلال الأسابيع الماضية، وذلك بعد أن ودع دوري أبطال أوروبا بخسارته الليلة الماضية أمام ريال مدريد بأربعة أهداف نظيفة في إياب نصف نهائي البطولة.

وقال بيكنباور، في تصريحات صحفية تعليقا على المباراة، "بايرن ميونيخ ليس بحالة جيدة، إنه أمر نعرفه منذ أسابيع، منذ بداية الموسم في أغسطس الماضي وحتى قبل أسابيع، قدم الفريق أفضل ما لديه، بأقصى درجات التركيز، وبعد ذلك بدأت مرحلة من الوهن".

ووجه القيصر انتقادات لاذعة للفريق البافاري، دون ذكر اسم مدربه بيب جوارديولا، مشيرا إلى أن هامبورج، الذي يصارع من أجل البقاء في دوري الدرجة الأولى، "اذا لم يستغل الفرصة أمام البايرن بعد النتيجة الكبيرة (خلال مباراة الدوري المقررة السبت)، فيستحق الهبوط لدوري الدرجة الثانية".

وأوضح أن الريال "اعتاد تقديم الأداء الرائع الذي ظهر به في مباراة الذهاب، حيث كانت الفرصة متاحة أمامهم للفوز بنتيجة أكبر (في الذهاب)، لذلك استحقوا التأهل للنهائي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع