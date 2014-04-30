بيليه: أسلوب حياتي هو طريقتي المثلى لمكافحة العنصرية

مكسيكو سيتي، (إفي): أكد أسطورة كرة القدم البرازيلي، بيليه أن أسلوب حياته هو الطريقة المثلى لمكافحة العنصرية، وذلك خلال مؤتمر صحفي في العاصمة مكسيكو سيتي.

وأشار بيليه، خلال ترويجه لـ500 ساعة سيتم بيعها لبناء ملعب لكرة القدم في أحد أحياء الصفيح في البرازيل، "دائما ما يوجد أشخاص سيئون، ولكني أحاول اعطاء النموذج الجيد. أسلوب حياتي هو طريقتي المثلى لمكافحة العنصرية".

وأعرب بيليه عن امتنانه للترحيب الذي يلاقيه دائما في المكسيك، حيث توج في 1970 بأول ألقابه المونديالية.

وحول اللقاء الذي يجمع منتخبي البلدين في دور المجموعات بكأس العالم الذي ينطلق الصيف المقبل، قال "المكسيك بالطبع قد تكون خصما عنيدا، لا يوجد أي فريق يضمن الفوز بالمباراة قبل خوضها".

يذكر أن البرازيل والمكسيك هما المنتخبان الوحيدان من الأمريكتين اللذان تأهلا لثمن نهائي كأس العالم في النسخ الخمس الماضية من البطولة، التي فاز بها الأول عامي 1994 و2002 فيما لم يتمكن المنتخب المكسيكي من بلوغ ربع النهائي.

وأوضح "منتخب المكسيك يفتقر لبعض الحظ. في البرازيل 2012 سيكون مفتاحا هاما، ولكن في الكثير من الأحيان يكون هذا هو الأفضل لأنه يلزم الفريق على تقديم مستوى كبير".

وأشار إلى أن منتخب المكسيكي يضم لاعبين يلعبون في الأندية الأوروبية، ولكنه يحتاج لبعض الحظ.

وأعرب عن أسفه إزاء تزامن المشكلات السياسية في البرازيل مع تنظيم كأس العالم، الا أنه أبدى ثقته في نجاح البطولة، مشيرا "أتمنى أن يكون المونديال رائعا".

وأوضح أنه إسبانيا وألمانيا هي الفرق المرشحة للفوز باللقب، بينما تتحلى منتخبات مثل إيطاليا والبرازيل والأرجنتين بخبرة كبيرة.