التشكيل - تشيلسي بـ5 مدافعين أمام أتليتكو وتشك خارج القائمة

يدخل جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق تشيلسي مباراة أتليتكو مدريد بـ5 مدافعين في مواجهة الفريق الإسباني الذي يلعب بثنائي هجومي مكون من أدريان ودييجو كوستا.

ويلعب تشيلسي بالخماسي إيفانوفيتش وجون تيري وجاري كاهيل وأشلي كول وأزبليكويتا في الدفاع بالإضافي للثنائي ديفيد لويز وراميريز في وسط الملعب.

وجاء تشكيل تشيلسي كما يلي:

حراسة المرمى: شوارزر

الدفاع: أشلي كول - جاري كاهيل - جون تيري - إيفانوفيتش - أزبيلكويتا

خط الوسط: ديفيد لويز - راميريز - ويليان - أزار

الهجوم: توريس

بينما جاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالآتي:

حراسة المرمى: كورتوا

الدفاع: ميراندا - خوانفران - خيمينيز - فيليبي لويز

الوسط: جودين - أردا توران - تياجو مينديز - كوكي

الهجوم: دييجو كوستا - أدريان لوبيز