أخبار عاجلة

الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين -
تعرف على مواعيد مقابلة المتقدمين لمسابقة عمال الأوقاف -
التعليم تعلن تعليمات رئاسة الوزراء بشأن امتحانات الثانوية العامة -
الرقابة الإدارية تكشف استعمال العنف بين أطفال إحدى دور الأيتام بالأقصر - صور -
انفراد إهدار شركة «المترو» لقطار مكيف -
بالصور- لحظة رومانسية على حلبة مصارعة بطلها "جون سينا" وصديقته -
الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا -
بالمستندات.. دفاع المتهم بسرقة "الشيكولاتة" يقدم 5 دفوع قانونية لبراءة موكله -
مصدر أمني: ضبط موظف بوحدة مرور منشأة ناصر تعمده تعطيل التراخيص للحصول على رشوة -
نائب رئيس مجلس الدولة: 575 مستشاراً سجلوا بالجمعية العمومية الطارئة حتى الآن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رونالدو: التأهل لنهائي دوري الأبطال حلم تحقق

Google+ Print
رونالدو: التأهل لنهائي دوري الأبطال حلم تحقق رونالدو: التأهل لنهائي دوري الأبطال حلم تحقق

مدريد،(إفي): أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني اليوم أن تأهل فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 12 عاما "حلم" يعيشه الفريق الملكي.

وقال رونالدو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، "نعيش حلما- إلى لشبونة- شكرا على الدعم الرائع ×الطريق إلى لشبونة ×هلا مدريد".

وأرفق كريستيانو التعليق بصورة له أسفل بوابة الدخول إلى الملعب، والتي كتب على لافته تتوسطها "الطريق إلى لشبونة".

وتأهل الريال إلى نهائي دوري الأبطال على حساب بايرن ميونخ الألماني، بعد أن فاز عليه إيابا بأربعة أهداف دون رد، حمل اثنان منهما توقيع "صاروخ ماديرا"، الذي أصبح الهداف التاريخي لنسخة واحدة بدوري الأبطال برصيد 16 هدفا، وقابل للزيادة في النهائي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع