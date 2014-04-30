رونالدو: التأهل لنهائي دوري الأبطال حلم تحقق

مدريد،(إفي): أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني اليوم أن تأهل فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 12 عاما "حلم" يعيشه الفريق الملكي.

وقال رونالدو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، "نعيش حلما- إلى لشبونة- شكرا على الدعم الرائع ×الطريق إلى لشبونة ×هلا مدريد".

وأرفق كريستيانو التعليق بصورة له أسفل بوابة الدخول إلى الملعب، والتي كتب على لافته تتوسطها "الطريق إلى لشبونة".

وتأهل الريال إلى نهائي دوري الأبطال على حساب بايرن ميونخ الألماني، بعد أن فاز عليه إيابا بأربعة أهداف دون رد، حمل اثنان منهما توقيع "صاروخ ماديرا"، الذي أصبح الهداف التاريخي لنسخة واحدة بدوري الأبطال برصيد 16 هدفا، وقابل للزيادة في النهائي.