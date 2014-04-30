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مدرب ألمانيا للاعبي بايرن: أمامنا أهدافا كثيرة نقدمها

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مدرب ألمانيا للاعبي بايرن: أمامنا أهدافا كثيرة نقدمها مدرب ألمانيا للاعبي بايرن: أمامنا أهدافا كثيرة نقدمها

برلين،(إفي): امتدح مدرب الألماني لكرة القدم، يواكيم لوف، اليوم الموسم الذي يقدمه بايرن ميونخ، بقيادة الإسباني بيب جوارديولا، محفزا اللاعبين الدوليين بالفريق بأنه "لا يزال هناك أهدافا كبيرة" لتحقيقها.

وصرح لوف لصفحة الاتحاد الألماني لكرة القدم، عقب خروج الفريق البافاري بشكل مهين من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد بالهزيمة ذهابا بهدف وإيابا بأربعة في ملعبه أليانز أرينا "بايرن يقدم ولايزال موسما كبيرا، لقد توج منذ فترة بالبوندسليجا وتأهل لنهائي الكأس، وخرج للتو من نصف نهائي دوري الأبطال".

وقال "علينا أن نتقبل بأن ريال مدريد كان أفضل بكل بساطة".

واستغل لوف الفرصة ليبعث برسالة للاعبي بايرن الدوليين، قائلا لهم "لازالت أمامكم أهدافا كبيرة لتحقيقها هذا الموسم ولهذا عليكم النظر دائما للأمام" في إشارة للمونديال القادم بالبرازيل، الذي سينطلق في 12 يونيو.

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