وقفة لأعضاء نقابة المهن التعليمية للتنديد بمحاولات اقتحام مقرها

نظم عدد من أعضاء النقابة العامة للمعلمين، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة العامة بالجزيرة، عقب الاجتماع الطارئ الذى عقده مجلس النقابة ورؤساء نقاباتها الفرعية، للتنديد بما حدث أمس الثلاثاء من اقتحام للنقابة بشكل غير قانونى من قبل بعض المعلمين، مرددين هتافات منددة بحكم فرض الحراسة على نقابتهم.

من جانبه أكد الدكتور محمد فتح الله، عضو مجلس نقابة المعلمين، خلال الوقفة، ضرورة إحالة المتسببين فيما حدث أمس إلى التحقيق وقيام اللجان التأديبية باتخاذ كل التدابير القانونية حيالهم، وناشد مكرم عدلى عضو مجلس إدارة المعلمين بضرورة حصول المعلم على حقوقه الأساسية فى نقابته التى بناها بيده، مضيفًا: "أطالب جميع المعلمين بالتكاتف للحصول على حقوقنا المهدرة فى الدولة".

فيما قال الدكتور محمد زهران، رئيس اللجنة النقابية بالمطرية، ومؤسس تيار الاستقلال للمعلمين، أمام مقر النقابة، إنه تم إخطار وزير التربية والتعليم بضرورة إصدار بيان رسمى يشجب فيه كل ما حدث بالنقابة، مشيرًا إلى أنه تم توجيه دعوة للوزير لمناقشته حول اقتحام معاونيه للنقابة، وإلا ستقوم النقابة بالتصعيد ضد الوزير والمطالبة بإقالته .

وطالب زهران بضرورة تفعيل الدستور الذى أقره جموع الشعب المصرى وتطبيق المادة 89 من قانون النقابة، ومحاسبة كل من يخالف القانون، وبخاصة النقابات المهنية المستقلة التى انتشرت كالسرطان فى الجسم، محذرًا جموع المعلمين منها لأنها تعمل وفق أجندات خارجية بأموال خارجية غير قانونية ومنضبطة.