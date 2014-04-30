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"اليوم السابع": قناة الجزيرة تعرض 3 ملايين دولار على زوجة مرسى

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تكشف "اليوم السابع" فى عددها الصادر غدًا الخميس، نقلاً عن مصادر، عن أن قناة الجزيرة القطرية عرضت على نجلاء محمود زوجة الرئيس السابق محمد مرسى 3 ملايين دولار لتسجيل يوميات "مرسى" أثناء رئاسته لمصر التى استمرت عامًا.

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