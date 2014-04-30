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"الصحة": نجاح أول عملية استئصال رحم باستخدام المنظار الجراحى

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"الصحة": نجاح أول عملية استئصال رحم باستخدام المنظار الجراحى "الصحة": نجاح أول عملية استئصال رحم باستخدام المنظار الجراحى

صرح الدكتور محمد فاروق مدير مستشفى جراحات مدينة نصر التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان، عن نجاح أول عملية جراحية لاستئصال الرحم باستخدام المنظار الجراحى.

وقال فاروق بحسب بيان صادر عن المراكز الطبية المتخصصة، التابعة لوزارة الصحة، إن هذه العملية الجراحية تعتبر من أصعب وأدق العمليات الجراحية التى يتم إجراؤها بمصر، وهى العملية الجراحية الأولى التى تتم بمستشفى جراحات اليوم الواحد بمدينة نصر، بل وبمستشفيات جراحات اليوم الواحد جميعها.

وأضاف أن العملية الجراحية تم إجراؤها لسيدة مصرية تبلغ من العمر 52 عاماً كانت تعانى من نزيف مهبلى لمدة عامين بسبب تضخم الرحم وحالة السمنة المفرطة مما استدعى التدخل الطبى السريع لاستئصال الرحم.

وأكد أن فريق طبى على أعلى مستوى مكون من ثلاثة أطباء قد أجرى العملية الجراحية برئاسة الدكتور حسام عبد المجيد استشارى النساء والتوليد، وأن المريضة غادرت المستشفى بعد 24 ساعة فقط من إجراء الجراحة والحالة الطبية لها مستقرة تماماً.

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