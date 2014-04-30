قافلة جامعة الأزهر الطبية تنهى فعالياتها بالكشف على 500 حالة بالوراق

أعرب الدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر، فى بيان صادر من المركز الإعلامى لجامعة الأزهر، عن سعادته بنجاح القافلة الطبية الثانية التى عقدت اليوم بمدرسة فاطمة الزهراء بحى الوراق وقامت بتوقيع الكشف الطبى على أكثر من 500 حالة وتم صرف الأدوية لهم .

وأضاف العبد فى البيان أن الجامعة لن تتوقف عن دعم وتنمية المجتمع من خلال هذه القوافل الطبية التى يقوم بها أساتذة الطب بمستشفيات جامعة الأزهر وتتم دراسة سفر هذه القوافل للمناطق النائية والمحرومة فى سيناء وصعيد مصر .

وشكر العبد أبناء الأزهر المخلصين الذين أسهموا فى دعم هذه القافلة بمكافأة الطلاب وشراء الأدوية الطبية كما أعرب عن تقديره للجمعيات الأهلية التى شاركت وساهمت فى إنجاح القافلة ووسائل الإعلام التى قامت بالتغطية.