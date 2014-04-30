محلب يتلقى دعوة من حاكم دبى للمشاركة فى منتدى الإعلام العربى

استقبل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، منى غانم المرى، المدير العام للمكتب الإعلامى، للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى.

وخلال اللقاء سلمت د. منى المرى، رئيس الوزراء، خطاب دعوة للمشاركة فى فعاليات الدورة الثالثة عشرة لمنتدى الإعلام العربى، الذى تستضيفه دبى يومى 20 و 21 مايو 2014.

ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لقيام إمارة دبى باستضافة فعاليات هذا المنتدى الهام، والذى يتيح فرصة كبيرة للحوار وتبادل الأفكار بشأن قضايا الإعلام فى المنطقة والعالم.

كما أشاد رئيس الوزراء بالإنجازات التى حققها سمو الشيخ محمد بن راشد على طريق التنمية والتطوير والتحديث الدائم فى إمارة دبى، واعتبر رئيس الوزراء، أن دبى تمثل نموذجًا ناجحًا للانفتاح على الغرب، مع الحفاظ فى نفس الوقت على الهوية والثقافة العربية.

وأشاد رئيس الوزراء بالعلاقات الاستراتيجية المتنامية بين مصر والإمارات، ووعد بمحاولة تلبية الدعوة للمشاركة فى فعاليات منتدى الإعلام العربى.