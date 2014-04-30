الصحة تحذر كبار السن والحوامل من السفر للعمرة أوالحج لتجنب انتشار الكورونا

حذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين الراغبين فى آداء مناسك الحج والعمرة بتأجيل السفر خلال هذا العام وذلك للحد من انتشار العدوي بفيروس كورونا وذلك للفئات المحددة ومن بينها الأطفال أقل من عمر 15 عام ، و كبار السن أكثر من 65 عام، والسيدات الحوامل، وأصحاب الأمراض المزمنة كأمراض القلب والصدر المزمنة وأمراض الكلى وأمراض ضعف المناعة.

وأوضح بيان أن هذا التحذير جاء بعد متابعة تطورات الموقف الوبائي والإقليمى لانتشار فيروس الكورونا المستجد وزيادة أعداد الحالات خلال الفترة الماضية فى المملكة العربية السعودية ، وفى إطار الحرص على الصحة العامة للمواطنين خصوصاً المعرضين منهم لمضاعفات عدوى الإصابة بالأمراض التنفسية ، وبهدف الحد من وفود الحالات التى قد تصاب بالفيروس والتى قد تسبب العدوى بين المواطنين داخل جمهورية مصر العربية .

وتنصح الوزارة السادة المسافرين لآداء مناسك الحج والعمرة باتباع العادات الصحية السليمة والإرشادات التالية ومن بينها المداومة على غسل اليدين جيداً بالماء والصابون وخصوصاً بعد السعال أو العطس وبعد استخدام دورات المياه ، وقبل وبعد التعامل مع الأطعمة وإعدادها وتجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليد مباشرة قدر المستطاع، بالإضافة إلي ارتداء الماسكات فى اماكن الازدحام وتغيير الماسك كل 6 ساعات، والابتعاد قدر الإمكان عن الشخص المصاب بأى اعراض تنفسية، واستخدام المناديل الورقية عند السعال او العطس وتغطية الفم والأنف به ، والتخلص منه فى سله النفايات ثم غسل اليدين جيداً.

بالاضافه الي الحفاظ على النظافة العامة بشكل عام، والحفاظ على العادات الصحية الاخرى كالتوازن الغذائي والنشاط البدنى واخذ قسط كاف من النوم ، وشرب السوائل بكثره ، فذلك يساعد على تعزيز مناعة الجسم، وطلب الخدمة الطبية الفورية عند الشعور بأى اعراض ارتفاع درجة الحرارة، سعال، ضيق بالتنفس وذلك أثناء تأدية المناسك بالمملكة العربية السعودية.

> كما يجب اللجوء الى طبيب الحجر الصحى فور العودة عند وجود اى من الاعراض السابقة، و التوجه الى اقرب مستشفى حميات او صدر إذا ظهر اى عرض من الاعراض خلال اسبوعين بعد العودة.